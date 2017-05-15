Путин: Около 50 стран заинтересовано в сотрудничестве с ЕАЭС
15 мая 2017 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы, Азии и Латинской Америки. Об этом сообщил 15 мая президент РФ Владимир Путин.
«Уверенно расширяются внешние связи ЕАЭС. Интерес к сотрудничеству с ним проявляются около 50 государств Европы, Азии, Латинской Америки», — сказал Путин на заседании «круглого стола» во второй день форума «Один пояс - один путь», пишет РИА Новости.
Он отметил, что ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.
Как отметил российский лидер, в 2015 году было принято решение о сопряжении интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и проекта по созданию экономического пояса «Шелкового пути».
«В целом мы говорим о так называемом большом Евразийском партнерстве. Речь идет о налаживании многосторонней кооперации с участием стран Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации государств юго-восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусторонних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в таких сферах как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности», — сказал Путин.
Он отметил, что выстраивание такого партнерства — длительный и кропотливый процесс, предполагающий разную глубину, скорость и уровень интеграции, но провести такую работу крайне важно, поскольку в конечном итоге это позволит выйти на формирование единого экономического пространства от Атлантики до Тихого океана.
Ранее стало известно, что Турция не исключает в перспективе возможность сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. «В Евросоюзе происходит трансформация, но может ли в этой ситуации Евразийский союз представить какую-то серьезную силу, я не знаю… сейчас мировой порядок меняется кардинальным образом… пока важно сохранять двустороннее сотрудничество между РФ и Турцией, этот диалог, который в будущем, возможно, приведет нас к Евразийскому союзу»,- сказал советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Челик.
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