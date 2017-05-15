Представитель турецкой мафии дал новые показания по делу об убийстве Гранта Динка
15 мая 2017 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из главарей турецкой мафии — Куршат Йылмаз, осужденный на 66 лет лишения свободы, дал новые показания по делу об убийстве журналиста Гранта Динка.
В своих показаниях Йылмаз заявил, что сторонники Гюлена уговаривали его убить Динка. В частности, по его словам, сержант Ахмет Ш. Вызвал его в Анкару, чтобы организовать встречу с имамом Исмаилом Э., который в гостинице, принадлежащей гюленовцам, говорил о Динке.
«Исмаил Э. говорил о Динке, что в эти непростые для страны времена Динк пытается создать армянское лобби и надо его убить»,- рассказал Куршат Йылмаз, передает Yerkir.am со ссылкой на Diken.
С его слов, тот же самый деятель заказывал деятелей из числа коммунистов, однако Куршат Йылмаз отказался.
Динк был убит 19 января 2007 года 17-летним националистом Огюном Самастом на пороге офиса своей газеты в Стамбуле. Самаст был арестован полицией на следующий день после преступления и в 2011 году приговорен судом к 22 годам и 10 месяцам тюремного заключения. Убийство Динка вызвало широкий резонанс в Турции. Его похороны превратились в многотысячную манифестацию, в которой приняли участие представители ряда стран и международных организаций.
В местной прессе неоднократно выдвигались версии, что к убийству Динка причастны ультранационалистические силы, а правоохранительные органы проявили халатность, не приняв мер для предотвращения преступления, хотя знали о нем. Во время расследования дела от должностей были отстранены ряд полицейских чинов Стамбула и провинции Трапизон, откуда убийца Динка прибыл в Стамбул. В январе 2015 года суд Стамбула выдал ордер на арест по делу Динка трех офицеров полиции Трапизона, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
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