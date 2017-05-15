В Армении хотят построить «Ноев Ковчег» размером с футбольное поле
15 мая 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении планируют построить культурно-исторический, научно-образовательный комплекс «Ноев Ковчег». Инициатором проекта является фонд «Построим всей нацией».
Организаторы намерены построить ковчег такого же вида и размера, как указано в Евангелии, и установить его на возвышенности напротив горы Арарат. Ковчег будет сооружен из железобетона с деревянным покрытием, длиной 300 локтей (132 м); шириной 50 локтей (22 м) и высотой 30 локтей (13.2 м).
Проект будет представлен на рассмотрение правительства Армении, а проектно-строительные работы будут начаты после выделения земельного участка.
Отмечается, что комплекс будет иметь «общечеловеческое значение, став фактически единственной в мире святыней, которую не затрагивает религиозная дискриминация, где будет царить мир и толерантность».
В ковчеге предполагается разместить 200 павильонов, в каждом из которых будут установлены флаги и гербы отдельных государств и наций, экспонаты произведений культуры.
В 40 комнатах можно будет разместить паломников и туристов, планируется открыть музей, галерею, библиотеку, а также конференц-залы, салоны.
В настоящее время сформирован Совет попечителей фонда, исполнительным директором которого утвержден директор «Комбината искусств» Мартун Арутюнян.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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