Китай открывает в Грузии банк с капиталом в $1 млрд

PanARMENIAN.Net - В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии.

Документ был оформлен в рамках форума «Один пояс — один путь», открывшегося 15 мая.

Основной капитал нового банка составит 1 миллиард долларов, а накопительный – 300 миллионов долларов. Основателями этой финансовой организации выступили крупнейшая китайская корпорация «China Energy Company Limited» (CEFC) и компания «Eurasian Invest LLC».

Со стороны Грузии под декларацией поставил подпись вице-премьер и министр финансов Димитри Кумсишвили.

В соответствии с документом, обе китайских компании взяли на себя обязательства создать в Грузии новый коммерческий банк. По словам Кумсишвили, представители CEFC и «Eurasian Invest LLC» уже обратились к Национальному банку Грузии, чтобы приступить к реализации всех официальных процедур, передает Geomigrant.com.