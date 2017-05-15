Китай открывает в Грузии банк с капиталом в $1 млрд
15 мая 2017 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии.
Документ был оформлен в рамках форума «Один пояс — один путь», открывшегося 15 мая.
Основной капитал нового банка составит 1 миллиард долларов, а накопительный – 300 миллионов долларов. Основателями этой финансовой организации выступили крупнейшая китайская корпорация «China Energy Company Limited» (CEFC) и компания «Eurasian Invest LLC».
Со стороны Грузии под декларацией поставил подпись вице-премьер и министр финансов Димитри Кумсишвили.
В соответствии с документом, обе китайских компании взяли на себя обязательства создать в Грузии новый коммерческий банк. По словам Кумсишвили, представители CEFC и «Eurasian Invest LLC» уже обратились к Национальному банку Грузии, чтобы приступить к реализации всех официальных процедур, передает Geomigrant.com.
Самое значимое
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
Последние новости
Католикос всех армян открыл в Москве выставку картин армянских художников Католикос всех армян Гарегин II открыл в храмовом комплексе Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Москве выставку известных армянских художников.
Фильм «Обещание» за 24 дня домашнего проката собрал менее 10% от бюджета Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн
Спасенных в Армении медвежат могут назвать именами героев из «Игры престолов» Спасенные 4 мая в Лорийской области Армении медвежата до сих пор не имеют имен. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей предложил выбрать имена для медведей всей страной.
Армянка победила на международном конкурсе Costa Blanca Fashion Week Представляющая Армению актриса и модель Мери Акопян заняла первое место на международном конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World-2017.