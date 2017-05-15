Спасенных в Армении медвежат могут назвать именами героев из «Игры престолов»
15 мая 2017 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Спасенные 4 мая в Лорийской области Армении медвежата до сих пор не имеют имен. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей предложил выбрать имена для медведей всей страной. Об этом говорится в заявлении фонда.
«Мы предлагаем несколько вариантов, но не стесняйтесь предложить ваш. Медвежата – девочка и мальчик. Учитывайте это, предлагая имена», - отмечается в сообщении.
Среди предложенных вариантов: Гензель и Гретель, Джон и Санс, Мигель и Урсула, Мико и Maнуш, Мушо и Нушик, Зангак и Бамбак.
В голосовании можно принять участие на странице фонда в социальной сети Facebook.
Фэнтези-сериал «Игра престолов», снятый по роману Джорджа Мартина, выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, показ стартует 16 июня.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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