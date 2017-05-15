Католикос всех армян открыл в Москве выставку картин армянских художников
15 мая 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II открыл в храмовом комплексе Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Москве выставку известных армянских художников.
Мероприятие приурочено к 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ.
На выставке представлены работы Ивана Айвазовского, Вардгеса Суренянца и Григора Ханджяна и др. Помимо этого на экспозиции представлены предметы армянского религиозного искусства.
«От всего сердца возносим молитвы о благоденствии наших двух государств, о плодотворном сотрудничестве и многовековом братстве наших двух единоверных народов!» — заявил патриарх.
Отмечается, что на мероприятии присутствовал посол Армении в РФ Вардан Тоганян, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, юморист Евгений Петросян и другие.
Самое значимое
В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
Армянская участница Арцвик вышла в финал международного конкурса «Евровидение-2017» с песней Fly with me.
Песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Спасенных в Армении медвежат могут назвать именами героев из «Игры престолов» Спасенные 4 мая в Лорийской области Армении медвежата до сих пор не имеют имен. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей предложил выбрать имена для медведей всей страной.
Китай открывает в Грузии банк с капиталом в $1 млрд В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии.
Армянка победила на международном конкурсе Costa Blanca Fashion Week Представляющая Армению актриса и модель Мери Акопян заняла первое место на международном конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World-2017.
Турция снова не пустила немецких депутатов на базу «Инджирлик» Турция проинформировала МИД Германии за день до начала предполагаемого визита группы депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки.