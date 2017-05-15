Католикос всех армян открыл в Москве выставку картин армянских художников

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II открыл в храмовом комплексе Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Москве выставку известных армянских художников.

Мероприятие приурочено к 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ.

На выставке представлены работы Ивана Айвазовского, Вардгеса Суренянца и Григора Ханджяна и др. Помимо этого на экспозиции представлены предметы армянского религиозного искусства.

«От всего сердца возносим молитвы о благоденствии наших двух государств, о плодотворном сотрудничестве и многовековом братстве наших двух единоверных народов!» — заявил патриарх.

Отмечается, что на мероприятии присутствовал посол Армении в РФ Вардан Тоганян, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, юморист Евгений Петросян и другие.