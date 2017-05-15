// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Католикос всех армян открыл в Москве выставку картин армянских художников

Католикос всех армян открыл в Москве выставку картин армянских художников
15 мая 2017 - 17:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Католикос всех армян Гарегин II открыл в храмовом комплексе Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в Москве выставку известных армянских художников.

Мероприятие приурочено к 300-летию образования Российской и Ново-Нахичеванской Епархии ААЦ.

На выставке представлены работы Ивана Айвазовского, Вардгеса Суренянца и Григора Ханджяна и др. Помимо этого на экспозиции представлены предметы армянского религиозного искусства.

«От всего сердца возносим молитвы о благоденствии наших двух государств, о плодотворном сотрудничестве и многовековом братстве наших двух единоверных народов!» — заявил патриарх.

Отмечается, что на мероприятии присутствовал посол Армении в РФ Вардан Тоганян, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, юморист Евгений Петросян и другие.

 Самое значимое
К 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестивальК 88-летию композитора Авета Тертеряна в его севанском доме пройдет международный фестиваль
В Армении 29 июля состоится третий фестиваль, посвященный творчеству великого армянского композитора Авета Тертеряна.
Арцвик из Армении прошла в финал «Евровидения»Арцвик из Армении прошла в финал «Евровидения»
Армянская участница Арцвик вышла в финал международного конкурса «Евровидение-2017» с песней Fly with me.
В Ереване состоится концерт к 100-летию «первой леди джаза» Эллы ФитцджеральдВ Ереване состоится концерт к 100-летию «первой леди джаза» Эллы Фитцджеральд
Песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.
В Дни Петербурга в Ереване откроется фотовыставка «Портрет ушедшей эпохи»В Дни Петербурга в Ереване откроется фотовыставка «Портрет ушедшей эпохи»
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
Partner news
 Статьи
Пулитцеровские фотографии

Скандал Клинтон - Левински

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Фильм «Обещание» о Геноциде армян провалился в кинопрокате США
Фильм «Обещание» о Геноциде армян выйдет на российские экраны с 27 апреля
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Армения и мир
 Последние новости
Спасенных в Армении медвежат могут назвать именами героев из «Игры престолов» Спасенные 4 мая в Лорийской области Армении медвежата до сих пор не имеют имен. Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей предложил выбрать имена для медведей всей страной.
Китай открывает в Грузии банк с капиталом в $1 млрд В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии.
Армянка победила на международном конкурсе Costa Blanca Fashion Week Представляющая Армению актриса и модель Мери Акопян заняла первое место на международном конкурсе красоты Costa Blanca Fashion Week - International Best Male and Female World-2017.
Турция снова не пустила немецких депутатов на базу «Инджирлик» Турция проинформировала МИД Германии за день до начала предполагаемого визита группы депутатов на военную базу «Инджирлик» о невозможности поездки.