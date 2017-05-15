Армения выиграла 2 бронзу Кубка Европы по дзюдо
15 мая 2017 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский дзюдоист Андраник Чапарян (81 кг) завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы.
В российском Оренбурге прошел этап розыгрыша Кубка Европы по дзюдо с участием сборной Армении. Ранее бронзу выиграл другой армянский дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг).
В схватках за третьи места армянские дзюдоисты победили Самуеля Зинго (Франция) и Матуса Миличовски (Словакия).
Ранее главный тренер национальной сборной Армен Назарян сообщил, что после Кубка Европы команда проведет сбор в Оренбурге. Затем Фердинанд Карапетян (73 кг) и Андраник Чапарян (81 кг) отправятся в российский Екатеринбург, где примут участие в розыгрыше «Большого Шлема» (20-21 мая).
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