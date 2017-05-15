Шесть стрелков из Армении примут участие в молодежном чемпионате мира
15 мая 2017 - 19:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодые армянские стрелки готовятся к чемпионату мира. До начала главного соревнования года спортсмены поборолись за звание лучшего в первенстве Армении.
Главный тренер сборной Армении по спортивной стрельбе Сейран Никогосян заявил, что хорошие результаты показали те спортсмены, с которыми связывались надежды. Шесть лучших из них примут участие в чемпионате мира, пишет пресс-служба НОК РА.
«На чемпионате мира выступят Нарек Адамян, Вреж Торосян, Айк Бабаян, Алла Погосян (пневматическая винтовка), Беник Хлгатян и Завен Игитян (пневматический пистолет). Я очень доволен их выступлением в первенстве Армении. Алла Погосян установила новый рекорд, Беник Хлгатян стал чемпионом, обойдя более опытного Завена Игитяна.
Если подобные результаты покажем на чемпионате мира – будем в финале. Примем участие как в личном, так и в командном первенстве.
В чемпионате Армении хорошо также выступил Оганес Маркарян (бегущая мишень). Он в обоих упражнениях с высокими показателями занял первое место», - сказал Никогосян.
До чемпионата мира молодые стрелки имеют насыщенный график:
«С 7 по 10 июня выступим в открытом чемпионате Польши. Затем там же проведем сбор со сборными Латвии, Польши и Украины. Наши стрелки будет тренироваться с высококлассными спортсменами и приобретут опыт», - заявил тренер.
Чемпионат мира пройдет с 22 по 29 июня в немецком городе Зуль.
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