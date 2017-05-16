Верховный суд РФ закрыл «Всероссийский Азербайджанский конгресс»
16 мая 2017 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховный суд РФ 15 мая удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-за несоответствия его устава российскому законодательству.
«Удовлетворить заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации «Всероссийского Азербайджанского конгресса», — говорится в решении судьи, передает Eadaily.com
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации было установлено, что положения ее устава не соответствуют требованиям действующего законодательства. В частности, наименование организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«На основании выявленных нарушений, руководствуясь положениями закона «Об общественных объединениях», Минюстом России в адрес президиума центрального совета общероссийской общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» неоднократно выносились предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства РФ. Срок для устранения нарушений истек
17 октября 2016 года, а поскольку организацией не устранены указанные в предупреждениях нарушения, Минюст обратился в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о ликвидации организации», — сказали ранее в Минюсте.
В свою очередь представители ВАК заявили в суде о том, что предпринимали попытки устранить выявленные Минюстом нарушения, но ведомство не утвердило документ.
«Ликвидация организации со всеми отделениями — это несоразмерная мера, которая не соответствует тем формальным вещам, о которых сообщает представитель Минюста. В результате этого решения трехмиллионная азербайджанская диаспора в Москве останется без руководства», — сказал представитель организации. Решение Верховного суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.
Ранее СМИ писали, что угроза приостановки деятельности организации вызвала беспокойство в Баку, где политические круги назвали процесс «очередной провокацией проармянских сил в отношении Азербайджана». Так прокомментировал ситуацию, в частности, депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов.
Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК) был создан 5 марта 2001 года на учредительном съезде Конгресса при поддержке президентов Российской Федерации Владимира Путина и Азербайджана Гейдара Алиева.
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