Армянка может стать новым министром труда Франции
16 мая 2017 - 15:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Наиболее вероятным кандидатом на пост министра труда Франции является армянка Астрид Паносян.Об этом сообщает Tribune de Genève.
Паносян является членом команды нового президента Франции Макрона. Она была его советником во время работы Макрона на посту министра экономики.
Состав нового правительства Франции станет известен вечером 16 мая.
8 мая сообщалось, чтоновым главой государства стал лидер движения «Вперед», экс- министр экономики Эммануэль Макрон.Он стал самым молодым президентом Франции в новейшей истории страны — ему 39 лет.
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