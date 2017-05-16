Forbes: Сарик Андреасян попал в топ-20 успешных режиссеров России
16 мая 2017 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание Forbes включило российского режиссера армянского происхождения Сарика Андреасяна в список самых успешных режиссеров.
Андереасян с финансовым результатом 32.2 миллиона долларов расположился на восьмой строчке рейтинга, а сборы его самого кассового фильма «Служебный роман. Наше время» собрал 14.7 миллиона долларов.
«Основатель компании Enjoy Movies Сарик Андреасян — одна из самых парадоксальных и одиозных фигур современного российского кинематографа. В 2014 году сайт Filmz.ru признал Enjoy Movies самой рентабельной компанией российского кинорынка», — отмечают аналитики Forbes.
С 2009 по 2017 год Андреасян поставил и выступил продюсером порядка 20 фильмов.
«При этом комедийные картины получали негативные оценки кинокритиков и в профессиональном сообществе, сам же Андреасян прославился как автор скандальных суждений о творчестве российских и зарубежных режиссеров», — отмечает издание.
Согласно рейтингу, подготовленному журналом Forbes, Тимур Бекмамбетов признан самым успешным российским режиссером. Составленный изданием рейтинг состоит из 20 имен. В тройку входят также Леван Габриадзеи Федор Бондарчук.
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