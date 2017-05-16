В Азербайджане хотят восстановить смертную казнь

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане возможно восстановление смертной казни за особо тяжкие преступления,. Такое мнение выразил депутат Гудрат Гасангулиев, сообщает haqqin.az.

По словам депутата, несмотря на присоединение Азербайджана к Международной конвенции о правах человека и основных свободах, следует принять во внимание, что страна находится в состоянии войны. Депутат предложил рассмотреть этот вопрос в профильных комитетах.

«События, произошедшие в Тертерском районе, еще раз показали, что мы можем восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства», - сказал Гасангулиев.

В начале мая 2017 года Служба государственной безопасности Азербайджане выявила группу военнослужащих и других гражданских лиц, которые, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с армянской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну.