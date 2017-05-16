СМИ: Более 30 человек погибли при ударах ВВС коалиции в Дейр-эз-Зоре
16 мая 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере, 31 мирный житель погиб в результате ударов ВВС международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
15 мая к атаке подвергся населенный пункт Абу-Кемаль (в 140 км от города Дейр-эз-Зор), расположенный близ границы с Ираком, передает ТАСС со ссылкой на Sana .
Среди погибших 11 детей и шесть женщин.
Ранее сообщалось, что 22 мирных жителя погибли при авиударах коалиции по населенному пункту Эль-Экирши в провинции Ракка.
ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года «столицей халифата».
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