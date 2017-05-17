Во Франции стартует 70-й Каннский фестиваль: На Лазурном берегу впервые поднят флаг Армении

PanARMENIAN.Net - 70-й Каннский кинофестиваль 17 мая стартовал на Лазурном берегу Франции. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 18 картин, среди которых – «Кроткая» Сергея Лозницы, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, новые фильмы Йоргоса Лантимоса, Михаэля Ханеке, Тодда Хэйнса и других. В программе кинофестиваля представлены фильмы из 29 стран.

Фестиваль откроется картиной Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем в главных ролях. Ведущей церемоний открытия и закрытия станет актриса Моника Белуччи.

Жюри конкурса возглавляет испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним оценивать конкурсантов будут немецкий режиссер Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса Аньес Жауи, южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук, итальянский режиссер Паоло Соррентино, французский композитор Габриэль Яред.

Армения в Каннах

Армения в 2017 году впервые представлена, как отдельный участник на кинорынке фестиваля. Об этом корреспонденту PanARMENIAN.Net рассказал член армянской делегации на Каннском кинофестивале, режиссер и продюсер Ованес Галстян.

«Впервые в Каннах будет поднят флаг Армении. У нас, наконец, свой отдельный павильон на Лазурном берегу. Грузия, Украина, Россия, Азербайджан уже давно там были представлены», - отметил Галсян.

Он рассказал, что Армения на киномаркете в Каннах представит три проекта молодых армянских режиссеров, которые были отобраны по конкурсу, ранее объявленному Минкультом Армении.

Первый фильм, который Армения предложит инвесторам Каннского фестиваля - картина Сергея Устьяна – «Обмен». Второй – игровая-анимационная работа «Рассвет Авроры» Инны Саакян и документальный фильм об армянском Гюмри «Раненный город» Артура Сукиасяна.

По признанию самих режиссеров PanARMENIAN.Net , они очень воодушевлены своим участием.

«Ожидания от Канн одни, чтобы это помогло нам скорее приступить к съемкам», - сказал Сергей Устьян.

В свою очередь, куратор армянской делегации заявил, что они ответственно подходят к возможности участвовать на самом главном кинорынке в мире.

«Ведь Канны – это не только фестиваль, именно здесь заключаются контракты, налаживаются связи. Впервые у Армении появилась своя стратегия участия на рынке. Это не значит, что сразу по приезду из Канн, нас завалят предложениями, но мы будем работать. Также одной из целей нашей поездки – рассказать и договориться, чтобы кинокомпании из различных стран мира снимали кино у нас. В Армении есть все условия для этого, у нас можно дешево снять кино», - сказал Галстян.

В 2016 году Армению на Каннском кинофестивале представлял короткометражный фильм Эвелины Барсегян «Бравист», который был отобран телеканалом Eurochannel для международного показа. Впоследствии «Бравист» был также выдвинут на премию Оскар.

Также во внеконкурсной программе фестиваля Short film corner от Армении заявлены три фильма:29 минутная социальная документальная драма Григора Арутюняна «Грант Назарянц» (Hrant Nazariantz) рассказывает об армянском поэте Гранте Назарянце, который во время Геноцида армян в 1915 году переехал из Турции в Бари и стал национальным поэтом Италии. В 1920 году он помог более 200 армянским беженцам обосноваться в Бари и основал деревню Нор Аракс, где вскоре открыл ковровый комбинат.«Ночная история» (Nochnaya Istoriya) - это двухминутный анимационный мультфильм Элеоноры Абовян о семейной паре со странностями мистере и миссис Бокли, который идет на русском языке, но представляет Армению. Документальная драма «Крупица» (Particle) Нарека Саргсяна также заявлена от Армении. Действия фильма разворачиваются в маленькой армянской деревушке. Режиссер с помощью бесед жителей деревни обращается к социальным и национальным проблемам, таким как отчаянное состояние людей и безостановочная эмиграция армян.

Делегацию Армении на Каннском кинофестивале финансирует министерство культуры Армении.

Фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.