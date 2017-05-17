Председатель ОБСЕ совершит визит в регион Южного Кавказа
17 мая 2017 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в 2017 году совершит визит в регион Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе председателя ОБСЕ.
Точная дата визита пока неизвестна.
Страны-председатели ОБСЕ традиционно ежегодно совершают визиты в Азербайджан и Армению, страны являющиеся сторонами нагорно-карабахского конфликта. В 2016 году бывший председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер совершил визит в Азербайджан 30 июня. В 2015 году эту должность занимал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, его визит состоялся 1 июня.
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