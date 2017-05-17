Армянский Цахкадзор вошел в топ-5 популярных у россиян горных курортов
17 мая 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в пятерку популярных у российских туристов горных курортов государств СНГ, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.
Активный отдых в горах включает горные походы (треккинг), джиппинг, катание на горных велосипедах (маунтинбайк) и квадроциклах, конные прогулки, СПА и фитнес.
Топ-5 популярных горных курортов стран СНГ для активного отдыха летом составляют Чимбулак (Шымбулак) (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Цахкадзор (Армения), Чимган (Узбекистан) и Каракол (Киргизия).
Рейтинг представлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования гостиниц.
По данным агентства, активный отдых на горных курортах туристы планируют в среднем на 7 дней.
Самый небольшой туристический бюджет отдыха, включая проживание и питание, — в Караколе и Чимгане (менее $70 в сутки), а самый дорогой отдых — на Чимбулаке (более $100 в сутки). В Шахдаге — $90, а в Цахкадзоре — $80.
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