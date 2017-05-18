Конгрессмен Ройс призвал привлечь к ответственности телохранителей Эрдогана

PanARMENIAN.Net - Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Столкновения произошли 16 мая в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Демонстранты, соглсно сообщению АНКА, были - армяне, курды и езиды. Они протестовали против визита Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

17 мая официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

Ранее армяне США присоединились к акции протеста перед Белым домом 16 мая, чтобы выразить протест против визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон и его встречи с президентом Дональдом Трампом.