Глава блока «Царукян»: Мы - оппозиция

PanARMENIAN.Net - Руководитель блока «Царукян» Гагик Царукян перед первым заседанием парламента Армении 18 мая заявил, что возглавляемая им фракция является оппозиционной.

«Если мы не сформировали коалицию, значит мы – в оппозиции», - заявил Царукян журналистам, передает Panorama.am.

На вопрос, какой будет деятельность фракции в парламенте, Царукян заявил: «Поработаем, увидим».

Касаясь своей парламентской деятельности во главе фракции, Царукян обещал быть активным.

На вопрос, как будет решен вопрос мандатов восьми депутатов, глава блока заявил, что все разногласия урегулированы и противоречий нет: судьбу этих депутатов решит фракция.

18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва. На заседании присутствуют президент Армении Серж Саргсян и католикос Гарегин Второй. В порядке, установленном законом, правительство подаст в отставку. В ходе заседания будут избраны председатель НС Армении и его заместители. РПА представила кандидатуры: на пост председателя НС Армении – Ара Баблояна, а его заместителей – Арпинэ Ованнисян и Эдуарда Шармазанова. Блок «Царукян» представил кандидатуру на пост зампредседателя НС Армении – Микаэла Мелкумяна. В ходе заседания РПА поставит на обсуждение вопрос о сокращении числа постоянных комиссий НС Армении с 12 до 9.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.