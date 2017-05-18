Глава блока «Царукян»: Мы - оппозиция
18 мая 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Руководитель блока «Царукян» Гагик Царукян перед первым заседанием парламента Армении 18 мая заявил, что возглавляемая им фракция является оппозиционной.
«Если мы не сформировали коалицию, значит мы – в оппозиции», - заявил Царукян журналистам, передает Panorama.am.
На вопрос, какой будет деятельность фракции в парламенте, Царукян заявил: «Поработаем, увидим».
Касаясь своей парламентской деятельности во главе фракции, Царукян обещал быть активным.
На вопрос, как будет решен вопрос мандатов восьми депутатов, глава блока заявил, что все разногласия урегулированы и противоречий нет: судьбу этих депутатов решит фракция.
18 мая стартовало первое заседание НС Армении шестого созыва. На заседании присутствуют президент Армении Серж Саргсян и католикос Гарегин Второй. В порядке, установленном законом, правительство подаст в отставку. В ходе заседания будут избраны председатель НС Армении и его заместители. РПА представила кандидатуры: на пост председателя НС Армении – Ара Баблояна, а его заместителей – Арпинэ Ованнисян и Эдуарда Шармазанова. Блок «Царукян» представил кандидатуру на пост зампредседателя НС Армении – Микаэла Мелкумяна. В ходе заседания РПА поставит на обсуждение вопрос о сокращении числа постоянных комиссий НС Армении с 12 до 9.
Ранее сообщалось, что оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Самое значимое
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Последние новости
Хабенский прочитает лекцию в Ереване в рамках Aurora Prize Как сообщают организаторы, Хабенский прочитает лекцию по теме: «Эффективная ролевая модель: как вдохновить других помогать тем, кто остро в этом нуждается?»
Умер Крис Корнелл - солист Audioslave и автор саундтрека «Обещания» Автор саундтрека к голливудскому фильму о Геноциде армян «Обещание» (The Promise), известный американский вокалист, звезда альт- и хард-рока Крис Корнелл скоропостижно скончался в Детройте в ночь на 18 мая.
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки» Скандальная история началась в 2009 году
Forbes: Ювелирный бренд армянки Ani&Alex пробивается в мировые лидеры На обложке июньского номера американского издания Forbes помещен основатель ювелирного бренда Ani&Alex Каролин Рафаэлян.