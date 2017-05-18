Столтенберг: НАТО не будет участвовать в операциях в Сирии

PanARMENIAN.Net - Никто не заинтересован в том, чтобы НАТО участвовала в боевых операциях в Сирии или Ираке. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Не было никакого запроса, никто не хочет, чтобы НАТО была вовлечена в боевые операции в Сирии или в Ираке. Вопрос о том, чтобы НАТО занималась боевыми операциями, совершенно не стоит», — сказал Столтенберг журналистам перед участием в заседании глав минобороны стран-членов ЕС, передает РИА Новости.

Кроме того, он напомнил, что решение о формальном вступлении альянса в международную коалицию по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) будет приниматься на саммите 25 мая. Коалицию возглавляют США, однако в последнее время это государство ведет борьбу не столько с террористами в Сирии, сколько с режимом сирийских властей.

Ранее Минфин США расширил введенные в отношении Сирии санкции. В черный список были добавлены еще пять физических и пять юридических лиц из Сирии. По словам главы министерства Стивена Мнучина, ограничительные меры стали ответом США на химатаку в сирийском Идлибе. В мае президент США Дональд Трамп продлил режим односторонних санкций на год. Позднее Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против союзников сирийского президента Башара Асада. Таким образом, санкции могут быть введены и в отношении Ирана и России.