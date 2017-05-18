Минюст Турции хочет лишить Каро Пайлана депутатской неприкосновенности

PanARMENIAN.Net - Министерство юстиции Турции направило заявление в президиум турецкого парламента с требованием лишить группу депутатов неприкосновенности.

Согласно сообщению Ermenihaber.am, в списке значится также имя депутата-армянина парламента Турции Каро Пайлана.

В заявлении отмечается, что Пайлан якобы помешал судье выполнять свои обязанности на заседании по делу журналистов Джана Дюндара и Эрдема Гюля 25 марта 2016 года, чем нарушил конфиденциальность судебного процесса.

Комментируя это заявление, Пайлян сказал, что в суде он только потребовал ходатайства, из-за чего суд пытается лишить его неприкосновенности, в то время, как все ходатайства президента принимаются.

«Против меня просто фабрикуют дело. Подобными делами неприкосновенности лишили многих оппозиционных депутатов», - подчеркнул Пайлян.

Ранеевсемирно известный американский рок-музыкант армянского происхождения, вокалист группы System of a Down Серж Танкян сказал о Каро Пайлане, что он - настоящий герой.В такой особенный день, как сегодня, когда мы вспоминаем Мартина Лютера Кинга и все, во имя чего он боролся, правительство (президента Турции Реджепа Тайипа - ред.) Эрдогана отстраняет депутата в Турции за упоминание о Геноциде армян. Каро Пайлан - истинный герой, так как достаточно легко говорить правду в обществе, в котором не будет последствий, однако крайне опасно делать это в случае, когда возможно множество последствий. Мне выпала особая честь встретиться с ним в прошлом году. Мы с тобой, Каро!»,- написал Танкян.

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