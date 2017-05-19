ВС Азербайджана произвели свыше 1300 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
19 мая 2017 - 10:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 18 на 19 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 90 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 1300 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (1 снаряд), а в северо-восточном направлении – 60-мм миномет (1 снаряд) и ручной противотанковый гранатомет (1 снаряд).
Подразделения Армии обороны НКР продолжают сохранять полноценный контроль на передовой и осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В ночьс 17 мая на 18 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских войск ВС из разнокалиберного стрелкового оружиянарушили режим прекращения огня около 60 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 650 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (23 снаряда), а в северо-восточном направлении – пушку Д-44 (18 снарядов) и 82-мм миномет (4 снаряда).
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