Бабаян: Не давая грубую оценку Азербайджану, МГ ОБСЕ поставило бы крест на своей работе

PanARMENIAN.Net - Усилия международного сообщества и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поддержанию мира в зоне карабахского конфликта вступают в новую фазу. Такое мнение в беседе с корреспондентом PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

Бабаян приветствовал адресное заявление МГ ОБСЕ, сделанное накануне 18 мая, и назвал его «важным». «На самом деле, кажется, что это первый раз, когда сопредседатели дают адресную оценку, и в хронологическим порядке излагают события нарушения режима прекращения огня», - сказал Бабаян.

«Мы всегда говорили о том, что международное сообщество и тем более Минская группа ОБСЕ должны давать грубую и адресную оценку в случаях нарушения режима перемирия», - отметил он.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию 18 мая выступили с адресным с заявлением.«Согласно информации, собранной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету по линии соприкосновения, нанеся удар по военной технике. Вечером 16 мая и 17 мая армянские вооруженные силы ответили минометным огнем различного калибра. Эти действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу»,- в частности говорится в заявлении.

Бабаян, политика международного сообщества настолько усталым, что такой отказ будет реакция МГ ОБСЕ на «поставив крест на своей работе.»

По мнению пресс-секретаря президента Карабаха, мировое сообщество настолько устало от политики, которую ведет Азербайджан, что МГ ОБСЕ уже не могло не дать такую реакцию, это все равно, что «поставить крест на своей работе».

«Азербайджан не только нарушает режим прекращения огня, но сделал все возможное, чтобы закрыть ереванский офис ОБСЕ, тем самым устранив представителей организации, что является абсолютно неприемлемым и недопустимым», - заявил Бабаян.

Кроме этого, по словам Бабаяна, Кроме того, Бабаян сказал, что Азербайджан постоянно пытается мешать усилиям посредников в урегулировании карабахского конфликта.

«В начале, с адресным заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова, потом сопредседатели МГ ОБСЕ распространили совместное заявление. Эта реакция была чуть позже, но так очень правильно», - сказал Бабаян.

Эскалацию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта начал Азербайджан. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта в последние дни.

Пресс-секретарь президента НКР также выразил уверенность в том, что с Азербайджаном ведется также негласная работа: международные организации пытаются объяснить, что такое поведение неприемлемо.

«В итоге, Баку придется выполнять свои обязательства по договоренностям в Вене и Санкт-Петербурге», - отметил Бабаян, сказав, что, по всей видимости, можно заметить некоторые положительные сдвиги в карабахском урегулировании.

В то же время, он сказал, что положительные сдвиги были и немного раньше, еще во время президентской избирательной кампании во Франции, когда было сделано заявление по карабахскому урегулированию.

По словам пресс-секретаря, Россия также оказала свое влияние, когда во время мирной акции «Бессмертный полк», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, азербайджанцы в Москве и в Петербурге напали на армянскую колонну.

«Поведение азербайджанцев - оскорбительно для России, это неуважение к ее истории. Такие шаги не прощаются и не должны быть оправданы», - заключил Бабаян.

15 мая, в районе 16:30 (по ереванскому времени), ВС Азербайджана в восточном направлении линии соприкосновения с силами Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) прибегли к провокации, обстреляв управляемыми ракетами военный объект Армии обороны НКР. Врезультате обстрела частично повреждена военная техника, потерь нет. «Заявляем, что провокация азербайджанских ВС не останется без ответа, а вся ответственность за последствия ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», - отмечается в заявлении. По сообщению азербайджанских СМИ, уничтожен ЗРК «Оса» и заряжающая машина.

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