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Налбандян: Баку грубейшим образом нарушает соглашения о перемирии в НКР

Налбандян: Баку грубейшим образом нарушает соглашения о перемирии в НКР
19 мая 2017 - 13:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии. Об этом в своем выступлении в Никосии на 127 заседании Комитета министров Совета Европы заявил и.о. министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Мы разделяем точку зрения господина генерального секретаря относительно концепции «Демократической безопасности», согласно которой, маловероятно, чтобы демократические страны начали войну. Очевидно, что авторитарные режимы не встают перед подобной дилеммой», - сказал Налбандян.

Он напомнил, что «очевидцами подобной ситуации стали в апреле 2016 года, когда Азербайджан инициировал широкомасштабную агрессию в отношении народа Арцаха (Карабаха – ред.), совершив грубейшие нарушения международного гуманитарного права и прав человека».

«Баку отказывается от выполнения договоренностей, достигнутых в Вене и в Петербурге, несмотря на то, что их важность подчеркивалась по различным поводам, в том числе и в ходе состоявшейся 28 апреля трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, РФ и Азербайджана», – напомнил исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении.

«Более того, наперекор последовательным призывам Минской группы ОБСЕ и международного сообщества строго соблюдать режим прекращения огня, Баку продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о перемирии», – подчеркнул Налбандян.

Относительно достоверных сведений касательно коррупции и институциональном кризисе в ПАСЕ, Налбандян сказал: «Мы присоединяемся к призывам по проведению полноценного расследования ситуации».

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, который принимает участие в проходящей на Кипре 127-ой сессии Комитета министров Совета Европы, подписал Европейскую конвенцию о правонарушениях в отношении культурных ценностей. Выступая на церемонии подписания, Генеральный секретарь Совета Европы высоко оценил готовность Армении, Кипра, Португалии, Греции, Сан-Марино и Мексики, первыми подписавших новую конвенцию, бороться с правонарушениями в отношении культурных ценностей.

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