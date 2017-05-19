Шведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа

PanARMENIAN.Net - Шведская прокуратура закрыла уголовное дело об изнасиловании, возбужденное в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которое сам он называл политическим.

«Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании», - говорится в сообщении, пишет BBC.

Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест. Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, которая состоится в ближайшее время.

По запросу шведской прокуратуры в 2012 году Ассанж был арестован на территории Великобритании. Затем он выпущен под залог и бежал в посольство Эквадора.

Реакции со стороны Ассанжа пока нет, шторы на его окошке комнаты, из которой он обычно выступал. При этом через дорогу от дип представительства стоит машина без специальной раскраски, внутри которой можно разглядеть двух сотрудников полиции.

Ассанж, находившийся на момент возбуждения дела в Великобритании, утверждал, что в случае экстрадиции в Швецию его могут выдать оттуда в США. В связи с этим с 2012 года он не покидал территорию посольства Эквадора в центре Лондона, там он попросил политического убежища.

Шведские прокуроры хотели допросить Ассанжа по делу о якобы имевших место в середине 2010 года изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к двум женщинам-волонтерам WikiLeaks, которые не подавали формальных исков. Ассанж отрицал эти обвинения.