На президентских выборах в Иране лидирует Роухани
20 мая 2017 - 10:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах, набирая 14.6 миллиона голосов после обработки 25.9 миллиона бюллетеней. Об этом сообщил глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади.
По его словам, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10.1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297.2 тысячи голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 139.3 тысячи, пишет РИА Новости.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Роухани набирает 21.6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней.
Избирательные участки открылись утром 19 мая во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.
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