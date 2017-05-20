// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

На президентских выборах в Иране лидирует Роухани

На президентских выборах в Иране лидирует Роухани
20 мая 2017 - 10:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на выборах, набирая 14.6 миллиона голосов после обработки 25.9 миллиона бюллетеней. Об этом сообщил глава Штаба по проведению выборов при МВД страны Али Асгар Ахмади.

По его словам, за Роухани следует аятолла Ибрахим Раиси с 10.1 миллиона голосов. Кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим, по предварительным подсчетам, набирает 297.2 тысячи голосов, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба – 139.3 тысячи, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Роухани набирает 21.6 миллиона голосов после подсчета 37 из 40 миллионов бюллетеней.

Избирательные участки открылись утром 19 мая во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Роухани лидирует на президентских выборах в Иране
Reuters. Rouhani forges clear lead Iran presidential race, expected to win
 Самое значимое
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
The Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границеThe Guardian: Из-за потепления отношений между США и курдами растет напряженность на турецкой границе
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции ограничат число посещающих город туристовВласти Венеции ограничат число посещающих город туристов
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Partner news
 Статьи
Да будет свет

Главные научные события марта

 Самое читаемое в разделе
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана применили АГС и миномет на линии соприкосновения с силами НКР В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 1750 выстрелов из стрелкового оружия различного калибраhttp://www.panarmenian.net/rus/news/240171/
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Американский штат Техас признал Геноцид армян Американский штат Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Палата представителей Техаса единогласно приняла резолюцию номер 191 «О признании Геноцида армян»
Серж Танкян напишет музыку к российскому фэнтези блокбастеру Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно