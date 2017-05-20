Кинокритики: «Нелюбовь» Звягинцева претендует на главный приз в Каннах
20 мая 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 70-й юбилейный Каннский кинофестиваль только начался, но уже после первого же дня конкурсных показов выявился, по мнению многих наблюдателей, фаворит - фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева. Так, по крайней мере, считает кинокритик лондонской Evening Standard Дэвид Секстон.
«Нелюбовь» установила высочайшую планку для фестиваля», - написал он в завершение своей пятизвездочной рецензии на фильм.
На любой здравый взгляд, подобного рода прогнозы звучат явно преждевременно. Фестиваль только начался, и в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь» вместе с «Нелюбовью» участвуют многие интереснейшие картины самых титулованных режиссеров, пишет BBC.
Обладатель Оскара за блестящую стилизацию «Артист» Мишель Хазанавичус покажет фильм «Грозный». Лидер европейского арт-хауса Михаэль Ханеке привез в Канн картину «Хэппи-энд». Еще один недавний оскароносец (за картину «Кэрол») американец Тодд Хейнс представит свой новый фильм «Мир, полный чудес».
Итог конкурса будет известен только 28 мая. Пока невозможно сказать, какой успех ждет драму российского режиссера о стоящей на грани не только распада, но и духовного, нравственного коллапса простой российской семье.
Издание Guardian пишет: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева - жесткая, загадочная и пугающая история духовной катастрофы. В ней есть гипнотическая напряженность и невыносимая двусмысленность. «Нелюбовь», быть может, не обладает монументальной величественностью его предыдущего фильма «Левиафан» и ближе его едкой семейной драме «Елена». Но высочайший уровень и страсть этого фильма захватывают».
В журнале Hollywood Reporter говорится: «В своей опустошительной, тонко выстроенной новой драме «Нелюбовь» российский режиссер Андрей Звягинцев вновь демонстрирует свой поразительный дар конструирования совершенно идеального драматического микромира для иллюстрации патологий, проникших в самую суть российского общества. Интерес к картине самых серьезных прокатчиков по всему миру гарантирован - вне зависимости от того, что произойдет в Канне».
Газета Evening Standard пишет: «Три года назад Андрей Звягинцев потряс Канн своим «Левиафаном» - фильмом о всепроникающей коррупции и безнадеге провинциальной России. «Нелюбовь», хоть политики напрямую и не касается, - еще более мрачное обвинение в адрес этой духовной пустыни».
Журнал Variety пишет: «Нелюбовь» - фильм, зловещее и оглушающее видение которого обращено не на политическую систему России, а на кризис сопереживания, поразивший сами основы культуры общества».
Сюжетная завязка состоит в том, что в семье, где родители в преддверии развода откровенно не любят не только друг друга, но и своего 12-летнего сына, мальчик убегает из дому. Поиски его и составляют, собственно, основное содержание картины.
Критики уже сравнивают ее с такими шедеврами мирового кино, как «Приключение» Микеланджело Антониони, «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана и «Скрытое» Михаэля Ханеке.
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