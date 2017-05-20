Саргсян поздравил Роухани с победой на президентских выборах в Иране

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 20 мая направил поздравительное послание президенту Ирана Хасану Роухани в связи с одержанной им убедительной победой на выборах президента ИРИ и переизбранием на этот высокий и ответственный пост.

«Уверен, что в ходе Вашего дальнейшего пребывания в должности дружественный и соседний Иран продолжит свой путь поступательного развития, внося важный и значительный вклад в дело установления регионального мира и стабильности.

Я преисполнен надежды, что, благодаря нашим совместным усилиям, армяно-иранские традиционно теплые и дружественные отношения продолжат развиваться и укрепляться во всех сферах, демонстрируя качественно новый уровень взаимодействия между нашими народами.

Желаю Вам доброго здоровья, все новый успехов в Ваших инициативах, а дружественному народу Ирана – прочного мира и благоденствия», – говорится в поздравительном послании Саргсяна.

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Исламской Республики Абдолреза Рахмани Фазли. «Из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы», — отметил министр.

Соперник Роухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов. По данным источника агентства, явка составила около 70 процентов, что примерно соответствует показателям выборов 2013 года, по итогам которых Роухани стал президентом.