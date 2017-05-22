WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь ряду стран
22 мая 2017 - 12:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Вашингтон может сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников из числа официальных лиц, соответствующие предложения содержатся в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента Дональда Трампа. Как отмечается в материале, в документе есть «положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты», пишет ТАСС.
В распоряжение журналистов издания поступили документы Госдепартамента, из которых следует, что отмена указанных программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин. Странам, в отношении которых будут приняты соответствующие решения, США перестанут предоставлять на безвозмездной основе средства на приобретение различного американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на данные нужды. При этом, как признают во внешнеполитическом ведомстве США, «маловероятно, что большинство стран будет их брать».
В общей сложности речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Для вступления в силу данные предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями. Как отмечает издание, указанные сокращения в бюджете на 2018 год не коснутся помощи в военной сфере, которую США выделяют Израилю - в размере примерно $3.1 млрд, Иордании ($350 млн) и Египту ($1.3 млрд). Для Пакистана объем субсидий может сократиться с $265 млн до $100 млн.
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