В Турции убийца российского пилота приговорен к 5 годам тюрьмы за хранение оружия
22 мая 2017 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Альпарслан Челик, взявший на себя ответственность за убийство российского пилота Олега Пешкова, приговорен в Турции к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом заявил адвокат Мурат Устюндаг.
Олег Пешков погиб в Сирии 24 ноября 2015 года. Турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, после чего катапультировавшегося летчика расстреляли с земли.
«Суд не рассматривал дело о причастности Челика к гибели российского летчика Пешкова, расследование по нему продолжается», — отметил адвокат, пишет РИА Новости.
Сразу после инцидента ответственность за смерть пилота взял на себя Альпарслан Челик. При этом во время следствия боевик заявил, что не убивал летчика и приказывал подчиненным ему боевикам не стрелять по Пешкову.
В апреле 2016 года турецкая полиция арестовала Челика за незаконное ношение и хранение оружия. Сам подсудимый во время следствия отрицал предъявленные обвинения.
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