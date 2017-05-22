В Москве состоится концерт проекта «Тайны Армении»

PanARMENIAN.Net - 3 июня на одной из главных сцен России, в Большом зале Консерватории имени П.И. Чайковского, состоится главное событие года в области армянской классической музыки - концерт проекта «Тайны Армении», посвященный армянским композиторам Араму Хачатуряну, Сергею Бархударяну и Аро Степаняну.Концерт будет приурочен к 130-летию со дня рождения Сергея Бархударяна и 120-летию со дня рождения Аро Степаняна.

Мероприятие организуют проект Микаэла Айрапетяна «Тайны Армении» и Конгресс армянской молодежи России (КАМР).

Цель концерта — популяризация армянской классической музыки среди широкой аудитории столицы России. В программу входят как произведения известных армянских композиторов, так и мало исполняемых.

Основной частью программы будет мировая премьера сборника фортепианных переложений «Арам Хачатурян. Избранные страницы из балетов «Гаяне» и «Спартак».

Сергей Васильевич Бархударян (1887-1973) — выдающийся армянский композитор, Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, Народный артист Армянской ССР. Является одним из основоположников самобытного национального стиля в армянской классической музыке, особенно в фортепианной. Автор большого количества пьес для фортепиано, балета «Наринэ» (1938), ряда оркестровых сюит, романсов на слова А. Исаакяна и музыки к спектаклям и фильмам.

Аро Левонович Степанян (1897-1966) — выдающийся армянский композитор, Народный артист Армянской ССР, Лауреат Сталинской премии. Будучи другом Арама Хачатуряна, Аро Степанян занимает одну из ведущих позиций среди композиторов-современников в сфере камерно-вокального жанра. Автор более 150 романсов и песен, большого количества фортепианных сочинений, 5 опер и 3 симфоний. Аро Степанян является одним из самых видных армянских композиторов.

«Тайны Армении» - проект, направленный на популяризацию армянской классической музыки и творчества армянских композиторов. Начиная с 2012 года Микаэл Айрапетян регулярно проводит серию концертов армянской классической музыки «Тайны Армении» в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.