Теракт в Манчестере: 19 погибших, около 60 раненых
23 мая 2017 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв.
Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек.
Согласно заявлению полиции Манчестера, 22 мая примерно в 22:35 стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв. Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке, пишет BBC.
Британская транспортная полиция сообщает, что взрыв произошел в фойе «Манчестер-арены». Сотрудники скорой помощи рассказали, что у пострадавших были «ранения как от шрапнели».
Полиция распространила заявление, в котором призывает людей не приближаться к концертному залу.
Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу. Другой посетитель концерта сказал, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек.
Близлежащий вокзал Виктория эвакуирован.
Photo: Getty images
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