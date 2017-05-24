Названо имя предполагаемого автора теракта в Манчестере
24 мая 2017 - 10:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция назвала имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере. Это 22-летний Салман Абеди.
«Что касается того, кто совершил теракт, то мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего по этому поводу не комментируем», — заявил глава городской полиции Иан Хопкинс, пишет РИА Новости.
По данным телеканала CBS, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции. Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.
В свою очередь, международные СМИ со ссылкой на американских чиновников, которые находятся в контакте с британскими властями, сообщили, что теракт мог совершить Салман Абеди или, по другой версии, Салман Рамадан Абеди. В Манчестер он приехал из Лондона на поезде.
Ранее сообщалось, что в рамках расследования взрыва на «Манчестер Арене» задержан один человек. Его имя не раскрывалось, было только известно, что ему 22 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.
Теракт произошел 22 мая вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
Подробнее о теракте читайте: Взрыв на последнем аккорде: Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет
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