В Чечне нашли останки погибших во время Второй мировой 15 армянских солдат и офицеров

PanARMENIAN.Net - С 23 марта по 5 апреля в Наурском районе Чеченской Республики прошла Межрегиональная вахта памяти «Терек -2016», в рамках которой были проведены поисковые работы и найдены останки 70-ти советских солдат и офицеров, которые принимали участие в боевых действиях 1942 года на территории Наурского, Надтеречного и Шелковского районов.

Среди найденных останков оказались также останки 15 военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза, сообщил руководитель поисковых работ Андрей Фетисов, пишет РУСАРМИНФО.

«Теперь мы разыскиваем родственников погибших для оповещения и приглашения на церемонию захоронения. В Чеченской Республике уже начали готовиться к захоронению солдат, но окончательная дата пока не известна», — в сказал Фетисов.

Руководитель поисковых работ также предоставил список обнаруженных советских воинов армянской национальности.

Список:

1. Арутюнян Саркис Карапетович, 1923 г.р. Место рождения Нахичеванская АССР, Ордубадский район, село Румша, Дата и место призыва Кировский военкомат, Армянская ССР.

2. Алиханян Амбарцум Сергеевич, 1918 г.р. Место рождения Грузинская ССР, г. Тбилиси, Кабардинская, 38 , место призыва — военкомат имени 26 Комиссаров, Грузинская ССР, г. Тбилиси, им. 26 Комиссаров р-н.

3. Аспрян Сандро Мукучев, Место рождения Армянская ССР, Иджеванский р-н, с. Герасин, место призыва — Алавердский районный военкомат, Армянская ССР, Алавердский район.

4. Акопян Егиш Апетрович, место рождения Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе.

5. Алексанян Шайнизар Мелокович, место рождения Армянская ССР, Агинский р-н, с. Мосточего, место призыва — Агинский районный военкомат, Армянская ССР, Агинский р-н

6. Абрамян Мак Абрамович, место рождения Армянская ССР, г. Ереван, место призыва Молотовский РВК, Армянская ССР, г. Ереван, Молотовский р-н.

7. Гукасян Спиридон Григорьевич, место рождения Грузинская ССР, Цалкинский р-н, с. Молотово, место призыва — Цалкинский районный военкомат, Грузинская ССР, Цалкинский р-н.

8. Галстян Агаджан Арм…, место рождения Армянская ССР, Вагаршапатский р-н, с. Верх-Хатунарх, место призыва Вагаршапатский районный военкомат, Армянская ССР, Вагаршапатский р-н.

9. Гукасян Александр Акопович, место рождения Армения, г. Ленинакан, место призыва -Ленинаканский ГВК, Армянская ССР, г. Ленинакан.

10. Карапетян Егиш О…, место рождения Армянская ССР, г. Ереван, Спайкуновская, 29, место призыва Спандарянский районный военкомат, Армянская ССР, г. Ереван, Спандарянский р-н.

11. Каграманян Гугас Захарович, место рождения Армянская ССР, Шамшадинский р-н, с. Кызлыб, место призыва – Шамшадинский районный военкомат, Армянская ССР, Шамшадинский р-н

12..Маркарян Агабек Аветисович, 1911 г.р., место рождения Армянская ССР, Мартунинский р-н, с. Исакар, место призыва –Мартунинский районный военкомат, Армянская ССР, Мартунинский р-н.

13. Мурадян Гранд Меликович, место рождения г. Ереван, Берия, с. Нароговат, место призыва – военкомат им. Берия РВК, Армянская ССР, г. Ереван

14.Оганесян Али Григорьевич Место рождения Армянская ССР, Октямберянский р-н, с. Кологран Дата и место призыва Октемберянский районный военкомат, Армянская ССР, Октемберянский р-н.

15. Есаян Гнуни Камисарович, 1923 г.р., место рождения Ставропольский край, Молотовский р-н, место призыва — Молотовский районный военкомат, Ставропольский край, Молотовский р-н.

С первых дней Великой Отечественной войны армяне приняли в ней самое активное участие. С 22 июня по май 1945 года в Советскую Армию были призваны более 500 тысяч армян. В годы войны были созданы 6 армянских дивизий.

Накануне войны в Армении были созданы военные учебные заведения, в частности, специальная артиллерийская школа и специальная школа военно-воздушных сил. 29 июня, по решению ЦК КП Армении, в республике были созданы истребительные батальоны для защиты объектов, имеющих военное значение и борьбы с вражескими диверсантами. В состав батальонов вошли 12 тысяч человек, из них 8 тысяч были отправлены на фронт, среди них – 700 десантников-парашютистов.

Армянские бойцы вступили в бой с немецко-фашистскими оккупантами с первых дней войны. В частности, в Брестской крепости и ее окрестностях на момент войны служили более 200 армянских бойцов. В ходе Великой Отечественной войны более ста армян удостоились звания Героя Советского Союза, а двоим из них – маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну и «буревестнику Балтики» Нельсону Степаняну это звание было присвоено дважды.

Армения дала четырех маршалов и одного адмирала флота СССР: Маршал Советского Союза Иван Баграмян, Адмирал флота СССР Иван Исаков, Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц), маршал инженерных войск Сергей Аганов.