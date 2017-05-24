В Чечне нашли останки погибших во время Второй мировой 15 армянских солдат и офицеров
24 мая 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - С 23 марта по 5 апреля в Наурском районе Чеченской Республики прошла Межрегиональная вахта памяти «Терек -2016», в рамках которой были проведены поисковые работы и найдены останки 70-ти советских солдат и офицеров, которые принимали участие в боевых действиях 1942 года на территории Наурского, Надтеречного и Шелковского районов.
Среди найденных останков оказались также останки 15 военнослужащих-армян, призванных на фронт из Армянской ССР и из других республик Советского Союза, сообщил руководитель поисковых работ Андрей Фетисов, пишет РУСАРМИНФО.
«Теперь мы разыскиваем родственников погибших для оповещения и приглашения на церемонию захоронения. В Чеченской Республике уже начали готовиться к захоронению солдат, но окончательная дата пока не известна», — в сказал Фетисов.
Руководитель поисковых работ также предоставил список обнаруженных советских воинов армянской национальности.
Список:
1. Арутюнян Саркис Карапетович, 1923 г.р. Место рождения Нахичеванская АССР, Ордубадский район, село Румша, Дата и место призыва Кировский военкомат, Армянская ССР.
2. Алиханян Амбарцум Сергеевич, 1918 г.р. Место рождения Грузинская ССР, г. Тбилиси, Кабардинская, 38 , место призыва — военкомат имени 26 Комиссаров, Грузинская ССР, г. Тбилиси, им. 26 Комиссаров р-н.
3. Аспрян Сандро Мукучев, Место рождения Армянская ССР, Иджеванский р-н, с. Герасин, место призыва — Алавердский районный военкомат, Армянская ССР, Алавердский район.
4. Акопян Егиш Апетрович, место рождения Северо-Осетинская АССР, г. Орджоникидзе.
5. Алексанян Шайнизар Мелокович, место рождения Армянская ССР, Агинский р-н, с. Мосточего, место призыва — Агинский районный военкомат, Армянская ССР, Агинский р-н
6. Абрамян Мак Абрамович, место рождения Армянская ССР, г. Ереван, место призыва Молотовский РВК, Армянская ССР, г. Ереван, Молотовский р-н.
7. Гукасян Спиридон Григорьевич, место рождения Грузинская ССР, Цалкинский р-н, с. Молотово, место призыва — Цалкинский районный военкомат, Грузинская ССР, Цалкинский р-н.
8. Галстян Агаджан Арм…, место рождения Армянская ССР, Вагаршапатский р-н, с. Верх-Хатунарх, место призыва Вагаршапатский районный военкомат, Армянская ССР, Вагаршапатский р-н.
9. Гукасян Александр Акопович, место рождения Армения, г. Ленинакан, место призыва -Ленинаканский ГВК, Армянская ССР, г. Ленинакан.
10. Карапетян Егиш О…, место рождения Армянская ССР, г. Ереван, Спайкуновская, 29, место призыва Спандарянский районный военкомат, Армянская ССР, г. Ереван, Спандарянский р-н.
11. Каграманян Гугас Захарович, место рождения Армянская ССР, Шамшадинский р-н, с. Кызлыб, место призыва – Шамшадинский районный военкомат, Армянская ССР, Шамшадинский р-н
12..Маркарян Агабек Аветисович, 1911 г.р., место рождения Армянская ССР, Мартунинский р-н, с. Исакар, место призыва –Мартунинский районный военкомат, Армянская ССР, Мартунинский р-н.
13. Мурадян Гранд Меликович, место рождения г. Ереван, Берия, с. Нароговат, место призыва – военкомат им. Берия РВК, Армянская ССР, г. Ереван
14.Оганесян Али Григорьевич Место рождения Армянская ССР, Октямберянский р-н, с. Кологран Дата и место призыва Октемберянский районный военкомат, Армянская ССР, Октемберянский р-н.
15. Есаян Гнуни Камисарович, 1923 г.р., место рождения Ставропольский край, Молотовский р-н, место призыва — Молотовский районный военкомат, Ставропольский край, Молотовский р-н.
С первых дней Великой Отечественной войны армяне приняли в ней самое активное участие. С 22 июня по май 1945 года в Советскую Армию были призваны более 500 тысяч армян. В годы войны были созданы 6 армянских дивизий.
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Армянские бойцы вступили в бой с немецко-фашистскими оккупантами с первых дней войны. В частности, в Брестской крепости и ее окрестностях на момент войны служили более 200 армянских бойцов. В ходе Великой Отечественной войны более ста армян удостоились звания Героя Советского Союза, а двоим из них – маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну и «буревестнику Балтики» Нельсону Степаняну это звание было присвоено дважды.
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