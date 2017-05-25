Вице-спикер НС Армении: Урегулирование карабахского конфликта – не региональный спор
25 мая 2017 - 10:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта – не региональный спор: задача – реализация права народа Карабаха (Республика Арцах) на самоопределение. Такое заявление сделал 24 мая вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов на встрече со студентами отделения политологии факультета международных отношений ЕГУ.
В ходе встречи вице-спикер НС ответил на вопросы гостей, касающиеся перспектив политического и экономического развития страны, отношений РА – ЕС и РА – ЕАЭС, региональных проблем, в частности урегулирования карабахского конфликта, напряженности на границе, системы парламентского управления и др.
«Урегулирование карабахского конфликта – не региональный спор: наша задача – реализация права народа Арцаха на самоопределение. Наша цель – достичь того, чтобы воля народа Арцаха стала обязательной для всех»,- заявил Шармазанов.
Коснувшись проводимой властями РА политики, он Шармазанов обратился к программной речи президента РА Сержа Саргсяна на заседании НС, подчеркнув видение главой государства развития, прогресса и безопасности страны не в краткосрочном, а в долгосрочном и стратегическом направлениях.
«Наша национальная цель – создание сильной и конкурентоспособной Армении, сильной новым поколением, – это богатство Республики Армения», - добавил вице-спикер НС.
Вице-спикер НС отметил необходимость солидарности и толерантности армянского народа и добавил, что только в этом случае Армения сможет зафиксировать успехи и во внешних, и во внутренних политических процессах.
Шармазанов обратился также к отношениям РА – ЕС и РА – ЕАЭС и предстоящим делам, подчеркнув, что Армения во внешнеполитических процессах проводит взвешенную политику.
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