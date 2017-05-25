// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Вице-спикер НС Армении: Урегулирование карабахского конфликта – не региональный спор

Вице-спикер НС Армении: Урегулирование карабахского конфликта – не региональный спор
25 мая 2017 - 10:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта – не региональный спор: задача – реализация права народа Карабаха (Республика Арцах) на самоопределение. Такое заявление сделал 24 мая вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов на встрече со студентами отделения политологии факультета международных отношений ЕГУ.

В ходе встречи вице-спикер НС ответил на вопросы гостей, касающиеся перспектив политического и экономического развития страны, отношений РА – ЕС и РА – ЕАЭС, региональных проблем, в частности урегулирования карабахского конфликта, напряженности на границе, системы парламентского управления и др.

«Урегулирование карабахского конфликта – не региональный спор: наша задача – реализация права народа Арцаха на самоопределение. Наша цель – достичь того, чтобы воля народа Арцаха стала обязательной для всех»,- заявил Шармазанов.

Коснувшись проводимой властями РА политики, он Шармазанов обратился к программной речи президента РА Сержа Саргсяна на заседании НС, подчеркнув видение главой государства развития, прогресса и безопасности страны не в краткосрочном, а в долгосрочном и стратегическом направлениях.

«Наша национальная цель – создание сильной и конкурентоспособной Армении, сильной новым поколением, – это богатство Республики Армения», - добавил вице-спикер НС.

Вице-спикер НС отметил необходимость солидарности и толерантности армянского народа и добавил, что только в этом случае Армения сможет зафиксировать успехи и во внешних, и во внутренних политических процессах.

Шармазанов обратился также к отношениям РА – ЕС и РА – ЕАЭС и предстоящим делам, подчеркнув, что Армения во внешнеполитических процессах проводит взвешенную политику.

 Самое значимое
Оппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РАОппозиционный блок «ЕЛК» бойкотировал речь президента на первом заседании парламента РА
Оппозиционный блок «ЕЛК» («Выход) 18 мая бойкотировал первое заседание нового парламента Армении, на котором выступил с речью президент Армении Серж Саргсян.
Дочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полициюДочь Заруи Постанджян подвергли приводу в полицию
В эфире Радио «Свобода» Постанджян заявила, что в одном из столов в штабе правящей Республиканской партии Армении есть бумаги, указывающие на фальсификацию данных
Хачатуров освобожден от должности секретаря СНБ АрменииХачатуров освобожден от должности секретаря СНБ Армении
Он приступит к исполнению обязанностей Генсека ОДКБ со 2 мая.
В Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшинВ Ереване официально стартовала избирательная кампания в Совет старейшин
В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Заруи Постанджян выдвигается в качестве кандидата в мэры Еревана
Когда президент Франции Макрон был кандидатом: О Геноциде, карабахском урегулировании и армянской общине
Блок «Оганян-Раффи-Осканян» не будет участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
Тоганян: Армения выскажет свою позицию, если Азербайджан захочет вступить в ЕАЭС
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Последователями ААЦ являются менее 3% населения Грузии
НАТО примкнет к коалиции по борьбе с ИГ «Сегодня мы согласимся на членство НАТО в коалиции», — сказал Столтенберг журналистам перед саммитом
Число задержанных по подозрению в причастности к теракту в Манчестере достигло восьми «Этим утром мы проводили обыски по адресу в районе Витингтона, один мужчина был арестован. Другой мужчина был также арестован в Манчестере сегодняшним утром в связи с расследованием», - сообщила полиция
Азербайджан не хочет платить кредиторам крупнейшего госбанка Международный банк Азербайджана предлагает обменять свой внешний долг объемом $3,3 млрд на новые гособлигации и бонды самой организации