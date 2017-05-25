В сети появилось видео с демонстрацией iPhone 8 (видео)
25 мая 2017 - 11:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Блогер Вениамин Гескин из Латвии опубликовал на своей странице в Twitter ролик с демонстрацией iPhone 8. В видео фигурирует макет смартфона.
Задняя крышка смартфона выполнена из стекла и на ней имеется прорезь под двойную камеру. Примечательно, что на фронтальной панели нет кнопки Home, а разговорный динамик сдвинут вверх, пишет Lenta.ru.
По словам Гескина, на видео изображен не рабочий прототип, а созданный на предприятии макет смартфона для отработки производства роботизированными станками. Также сообщается, что смартфон получит безрамочный OLED-экран с диагональю 5,7 дюймов, а также беспроводную зарядку.
Новые iPhone будут представлены осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. Согласно последней информации, компания выпустит сразу три устройства, два из которых станут незначительным улучшением нынешних моделей iPhone.
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