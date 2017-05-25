Азербайджан не хочет платить кредиторам крупнейшего госбанка

PanARMENIAN.Net - Кредиторы, которым предлагается обменять бонды с 20-процентным дисконтом от номинала в рамках реструктуризации долга крупнейшего банка Азербайджана, получили предупреждение, что организация может быть закрыта, если они выступят против плана, а Минфин республики заявил, что на банк никогда не распространялась полная суверенная гарантия.

Международный банк Азербайджана предлагает обменять свой внешний долг объемом $3,3 млрд на новые гособлигации и бонды самой организации, следует из презентации инвесторам, которая прошла в Лондоне во вторник. Предлагаемый план станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении. Азербайджан хочет завершить реструктуризацию 24 августа, пишет Forbes.ru со ссылкой на Bloomberg.

«Кредиторы очень недовольны списанием части долга. Это предложение демонстрирует нежелание государства платить, имея при этом все возможности заплатить. Это приведет к росту стоимости долгосрочного финансирования для Азербайджана», — сказал Лутц Ремейер, управляющий активами примерно на $2,2 млрд, включая облигации МБА, в Landesbank Berlin Investment и планирующий голосовать против плана.

Международный банк Азербайджана — крупнейший банк Азербайджана. Штаб-квартира — в Баку. Банк состоит из 36 филиалов и 95 точек обслуживания в более чем 40 городах. Также банк имеет филиалы в других странах. Министерство финансов Азербайджана является главным акционером банка, ему принадлежат 50.2 процента акций банка.