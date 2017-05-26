Ереван и Прагу свяжут прямые авиарейсы

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia 25 мая получила сегодня разрешение Главного управления гражданской авиации Армении на реализацию регулярных авиарейсов из Еревана в Прагу. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора авиакомпании Геворк Хачатрян.

Рейсы начнут осуществляться с 13 июня – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.

О стоимости билетов станет известно позже.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила прямое авиасообщение между Ереваном и Минском. Авиакомпания получила разрешение от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении на реализацию регулярных рейсов, которые она будет осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).