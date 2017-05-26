Ереван и Прагу свяжут прямые авиарейсы
26 мая 2017 - 10:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia 25 мая получила сегодня разрешение Главного управления гражданской авиации Армении на реализацию регулярных авиарейсов из Еревана в Прагу. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора авиакомпании Геворк Хачатрян.
Рейсы начнут осуществляться с 13 июня – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.
О стоимости билетов станет известно позже.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила прямое авиасообщение между Ереваном и Минском. Авиакомпания получила разрешение от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении на реализацию регулярных рейсов, которые она будет осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).
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Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
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