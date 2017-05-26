// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ереван и Прагу свяжут прямые авиарейсы

Ереван и Прагу свяжут прямые авиарейсы
26 мая 2017 - 10:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia 25 мая получила сегодня разрешение Главного управления гражданской авиации Армении на реализацию регулярных авиарейсов из Еревана в Прагу. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора авиакомпании Геворк Хачатрян.

Рейсы начнут осуществляться с 13 июня – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.

О стоимости билетов станет известно позже.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила прямое авиасообщение между Ереваном и Минском. Авиакомпания получила разрешение от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении на реализацию регулярных рейсов, которые она будет осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).

 Самое значимое
Спасенных в Армении медвежат назвали Зангак и БамбакСпасенных в Армении медвежат назвали Зангак и Бамбак
Уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо.
Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La BohemeШарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Регулярные рейсы Астана - Ереван - Астана стартуют 31 маяРегулярные рейсы Астана - Ереван - Астана стартуют 31 мая
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Partner news
 Статьи
Армения - одна из наиболее религиозных, пророссийских и скучающих по СССР стран

Люди и цифры

 Самое читаемое в разделе
Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»
История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок
«Вакханалия» по-армянски: Более 20 винодельческих компаний примут участие в «Винных днях» в Ереване
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего
Компьютер окончательно победил людей в игру го В рамках нового испытания AlphaGo против нейросети выступил уже сильнейший в мире игрок Кэ Цзе. В ходе двух из трех запланированных партий программа смогла победить
Следствие по делу блогера Лапшина в Азербайджане завершено Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия
Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда На церемонии вручения дипломов присутствовали родители и жена новоиспеченного выпускника