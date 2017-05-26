Конгресс США принял резолюцию с осуждением действий охраны Эрдогана: МИД Турции против
26 мая 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США принял 25 мая резолюцию с осуждением действий охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые привели к столкновениям с протестующими во время визита турецкого лидера в Вашингтон.
По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.
Турция назвала односторонней резолюцию комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Хюсейна Мюфтюоглу.
«Комитет по иностранным делам палаты представителей 25 мая спешно принял однобокую резолюцию, которая искажает факты. Мы отвергаем это постановление. Инцидент перед резиденцией посла Турции в Вашингтоне во время визита президента Эрдогана произошел в результате отказа американских властей принять необходимые меры безопасности, несмотря на наши неоднократные официальные предупреждения», — говорится в заявлении.
Мюфтюоглу отметил, что нет ответа на вопрос, почему власти США не приняли повышенные меры безопасности перед резиденцией посла, как они это делали на других этапах визита Эрдогана в США.
Столкновения между сотрудниками турецких служб безопасности и демонстрантами у резиденции турецкого посла произошли во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Извидеозаписей следует, что наряд турецких спецслужб внезапно набросился на демонстрантов, повалил их на землю и начал пинать их, пока американские полицейские не оттеснили турецких силовиков. На видео показано, что Эрдоган стоит у своего лимузина, наблюдая за дракой.
Американские власти на короткое время задержали двух членов группы, обеспечивавшей безопасность Эрдогана, но вскоре отпустили их в соответствии с дипломатическим протоколом, наделяющим неприкосновенностью людей, сопровождающих иностранных высокопоставленных лиц.
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