Умер известный политолог Збигнев Бжезинский
27 мая 2017 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния. О его смерти сообщила дочь Мика.
«Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как «Шеф», а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа», - написала Мика Бжезинская в Инстаграме, сообщает BBC.
Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США.
Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединенных Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 годы Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.
Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук.
В 1981 году Бжезинского наградили Президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.
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