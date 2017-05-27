// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Умер известный политолог Збигнев Бжезинский

Умер известный политолог Збигнев Бжезинский
27 мая 2017 - 10:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Политолог, социолог, советник по национальной безопасности президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни в больнице города Фолс-Черч, штат Виргиния. О его смерти сообщила дочь Мика.

«Мой отец сегодня мирно скончался. Он был известен своим друзьям как Збиг, внукам как «Шеф», а жене, как прочная любовь всей ее жизни. Я просто знала, что он самый вдохновляющий, любящий и преданный отец, какой только мог бы быть у девушки. Я люблю тебя, папа», - написала Мика Бжезинская в Инстаграме, сообщает BBC.

Бжезинский - американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. В период с 1966 по 1968 годы Бжезинский входил в Совет по планированию политики Госдепартамента США.

Он был одним из сторонников политики, которая в итоге привела к кризису в Соединенных Штатах, масштабным студенческим волнениям и выводу американских войск из Вьетнама. С 1977 по 1981 годы Бжезинский работал советником по национальной безопасности президента США Джимми Картера.

Бжезинский сотрудничал с американским Центром стратегических и международных исследований, преподавал в Школе современных международных исследований Пола Нитце при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, состоял в совете директоров организации Национальной поддержки демократии, в организации Freedom House и в Американской академии гуманитарных и естественных наук.

В 1981 году Бжезинского наградили Президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград для гражданских лиц в США.

Ссылки по теме:
http://bbc.com/russian/news-40068204
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Взрыв на последнем аккорде

Что уже известно о теракте в Манчестере, а что – нет

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
Ученые установили, что группа крови может влиять на риск сердечного приступа
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Азербайджанский эксперт: Под видом грузинской в страну ввозят армянскую картошку и абрикос «Из Армении импортируется не только картофель, но и крупный рогатый скот, овцы и даже абрикосы.... Но декларативно это все является грузинским продуктом»,- пояснил эксперт
Роналду добровольно вернул часть неуплаченных налогов Хотя звездный форвард «Реала» выплатил лишь часть долга, это поможет ему избежать уголовного преследования
Ереван и Барселону свяжут прямые авиарейсы Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов
Познер: Церковь для меня неприемлемая организация По словам журналиста, он читал Библию, неоднократно читал Ветхий Завет и Новый Завет как по-английски, так и по-русски