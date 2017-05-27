Египетская армия совершила авианалет на лагеря ИГ в Ливии

PanARMENIAN.Net - Египетская армия 26 мая осуществила авианалет на тренировочные лагеря джихадистов в Ливии. Целью авианалета были шесть лагерей в прибрежном городе Дерна, пишет Deutsche Welle со ссылкой на египетские СМИ.

Это произошло после обстрела автобуса, в котором ехали копты - представители одной из христианских конфессий. В результате теракта, который произошел в египетской провинции Эль-Минья, были убиты 28 человек, среди них было много детей. Еще около двадцати человек получили ранения. Нападавшим удалось скрыться.

Христиане в Египте регулярно становятся жертвами нападений. Египетские ВВС уже в феврале 2015 года впервые осуществили бомбардировки джихадистов «Исламского государства» в Ливии. Это случилось после публикации видеозаписи, на которой демонстрируется казнь 21 христианина из Египта.

Ответственность за нападение на автобус пока никто не взял на себя. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси заявил, что Египет «не допустит промедления в атаках на террористические лагеря на территории нашей страны или за рубежом».

Со словами осуждения преступления и поддержки родственникам погибших выступили мировые лидеры, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, президента США Дональда Трампа и папу римского Франциска.