Ереван и Барселону свяжут прямые авиарейсы

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia с 12 июля будет осуществлять регулярные прямые рейсы из Еревана в Барселону. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора авиакомпании Геворк Хачатрян.

Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов.

Ранее стало известно, что авиакомпания Armenia 25 мая получила разрешение Главного управления гражданской авиации Армении на реализацию регулярных авиарейсов из Еревана в Прагу. Рейсы начнут осуществляться с 13 июня – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.