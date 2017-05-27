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Ереван и Барселону свяжут прямые авиарейсы

Ереван и Барселону свяжут прямые авиарейсы
27 мая 2017 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia с 12 июля будет осуществлять регулярные прямые рейсы из Еревана в Барселону. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель генерального директора авиакомпании Геворк Хачатрян.

Рейсы будут осуществляться каждую среду. Длительность полета составит 5 часов.

Ранее стало известно, что авиакомпания Armenia 25 мая получила разрешение Главного управления гражданской авиации Армении на реализацию регулярных авиарейсов из Еревана в Прагу. Рейсы начнут осуществляться с 13 июня – дважды в неделю по вторникам и пятницам. Длительность полета составит 3 часа 45 минут.

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Запись Геворка Хачатряна в Facebook
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