Роналду добровольно вернул часть неуплаченных налогов

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 млн евро налога еще до официального обвинения в невыполнении им налоговых обязательств, пишет Deutsche Welle со ссылкой на испанскую газету Marca.

Ранее появились сообщения о том, что налоговая служба Испании обвинила знаменитого футболиста в неуплате с 2011 по 2013 годы налогов на сумму 15 млн евро и в настоящее время решает вопрос, чем являются его действия: административным нарушением или налоговым преступлением. В первом случае Роналду приговорили бы к штрафу, во втором ему могло грозить лишение свободы сроком от 15 месяцев до 5 лет.

Министерство финансов Испании поддержало претензии налоговой службы, отметив, что на решение о квалификации проступка Роналду могут повлиять такие факторы, как признание футболистом своей вины и выплата укрытой суммы.

Хотя звездный форвард «Реала» выплатил лишь часть долга, это поможет ему избежать уголовного преследования.