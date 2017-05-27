Азербайджанский эксперт: Под видом грузинской в страну ввозят армянскую картошку и абрикос

PanARMENIAN.Net - В первом квартале 2017 года в Азербайджан было импортировано 60 тысяч тонн картофеля, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Большинство картофеля привезено из Грузии.

Однако, по словам азербайджанского эксперта Вахида Магеррамова, Грузия не выращивает так много картофеля, чтобы экспортировать его, и привезенная в Азербайджан картошка – армянская, но продается под видом грузинской.

«Из Армении импортируется не только картофель, но и крупный рогатый скот, овцы и даже абрикосы... Но декларативно это все является грузинским продуктом»,- пояснил эксперт, пишет MeydanTV.

По его словам, объем импорта картофеля в 2017 году меньше из-за низкой покупательной способности и высокой цены.

23 апреля в Государственную службу безопасности продуктов питания Армении поступили сведения о продаже в одном из магазинов Еревана яблок азербайджанского производства, ГСБПП произвела необходимые действия для выявления наличия подобной продукции в других магазинах страны. В результате действий службы были выявлены и другие случаи продажи азербайджанских яблок на армянском рынке.