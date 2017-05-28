В Ереване объявят имя лауреата международной премии Aurora: Победитель получит $100.000
28 мая 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Церемония вручения второй премии Aurora Prize for Awakening Humanity пройдет в Ереване вечером 28 мая в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна «Амалир».
Лауреат Aurora Prize получит грант в размере 100 тысяч долларов. Помимо этого, обладателю премии будет предоставлена уникальная возможность продолжить благотворительную эстафету и вручить награду в 1 миллион долларов одной или нескольким номинированным организациям.
В отборочную комиссию премии «Аврора», возглавляемую обладателем премии «Оскар» и филантропом Джорджем Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и бывший президент Мексики Эрнесто Седильо. Пятеро финалистов были выбраны комиссией из более чем 550 заявок с именами 254 уникальных кандидатов, номинированных жителями 66 стран на 13 языках.
Среди финалистов премии Aurora Prize-2017: Фартун Адан и Ильвад Эльман, основатели Центра мира и прав человека Эльман в Сомали, – мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью. Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур – жертва детского полиомиелита, которой посчастливилось научиться читать и которая теперь искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров. Доктор Том Катена, хирург больницы Mother of Mercy в Нубийских горах Судана – хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет бывший единственным врачом, постоянно оказывавшим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона и выполнявшим более 1000 операций в год. Мухаммад Дарвиш, врач полевого госпиталя в Мадае, Сирия –обучавшийся на стоматолога студент, который вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта. Все это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу. Доктор Денис Муквеге, хирург-гинеколог и основатель больницы Панзи в ДРК – акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертв сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране, а также стремящийся найти виновных и привлечь их к ответственности.
24 апреля 2016 года Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди была названа в Ереване первым лауреатом премии «Аврора». Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам. В опустошаемой гражданской войной стране она предоставляет нуждающимся приют и поддержку. Маргерит спасла почти 30 000 детей, которым дала кров и образование, а в открытой ею больнице медицинскую помощь получили более 80 000 пациентов.
«Дети в Бразилии и Эфиопии, беженцы из Бурунди в Руанде теперь могут расти, развиваться и получать образование. Они окружены любовью и заботой благодаря щедрости премии «Аврора» – 2016», – сказала Баранкитс. «Деятельность финалистов 2017 года не может вызвать ничего, кроме восхищения. Эти люди олицетворяют дух принципа благодарности, воплощенной в действии: они дарят надежду столь многим нашим братьям и сестрам по всему миру. Их работа доказывает способность человечества любить».
Премия Aurora Prize была учреждена в рамках благотворительного проекта 100 LIVES, чтобы воздать должное гуманности, проявленной теми, кто сто лет назад вступался за гонимых армян. Премия названа в честь Авроры Мардиганян, которой еще ребенком довелось пережить геноцид. Лауреаты будут награждаться за исключительный вклад, который они внесли в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
Проект 100 LIVES основан бизнесменами и филантропами Рубеном Варданяном и Нубаром Афеяном, а также гуманистом Вартаном Грегоряном, чтобы продемонстрировать последствия геноцида армян, а также то, насколько серьезный вклад в культуру, искусство, спорт, науку и бизнес удалось внести спасшимся от геноцида людям и их семьям.
Самое значимое
Уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо.
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Partner news
Последние новости
Британия понизила уровень террористической угрозы: Военные будут выведены с улиц городов По словам Терезы Мэй, как следствие с 29 мая военнослужащие будут выведены с улиц городов
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Египте В качестве ответной меры египетская армия осуществила авианалет на тренировочные лагеря джихадистов в Ливии. Целью авианалета были шесть лагерей в прибрежном городе Дерна
В Манчестере арестовали еще двух подозреваемых в причастности к теракту Всего по подозрению в причастности ко взрыву были задержаны 13 человек, при этом двое из них уже отпущены на свободу
«Яндекс.Такси»: Стоимость поездки не зависит от модели смартфона заказчика и цвета его кроссовок На вопрос о том, проводится ли подобный «эксперимент, который в некоторых случаях может сделать поездку дешевле» также и в Армении, руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» ответил: «Нет, в Армении пока эксперимента не проводим, но планируем»