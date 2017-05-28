В Ереване объявят имя лауреата международной премии Aurora: Победитель получит $100.000

PanARMENIAN.Net - Церемония вручения второй премии Aurora Prize for Awakening Humanity пройдет в Ереване вечером 28 мая в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна «Амалир».

Лауреат Aurora Prize получит грант в размере 100 тысяч долларов. Помимо этого, обладателю премии будет предоставлена уникальная возможность продолжить благотворительную эстафету и вручить награду в 1 миллион долларов одной или нескольким номинированным организациям.

В отборочную комиссию премии «Аврора», возглавляемую обладателем премии «Оскар» и филантропом Джорджем Клуни, входят лауреаты Нобелевской премии мира Эли Визель, Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и бывший президент Мексики Эрнесто Седильо. Пятеро финалистов были выбраны комиссией из более чем 550 заявок с именами 254 уникальных кандидатов, номинированных жителями 66 стран на 13 языках.

Среди финалистов премии Aurora Prize-2017: Фартун Адан и Ильвад Эльман, основатели Центра мира и прав человека Эльман в Сомали, – мать и дочь, чья деятельность в области защиты прав человека и прав женщин, укрепления мира, развития и реабилитации детей-солдат связана с постоянной опасностью. Джамиля Афгани, председатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования Нур – жертва детского полиомиелита, которой посчастливилось научиться читать и которая теперь искореняет женскую неграмотность и помогает девочкам и женщинам получить образование, а также ведет просветительскую работу среди мусульманских лидеров. Доктор Том Катена, хирург больницы Mother of Mercy в Нубийских горах Судана – хирург и миссионер католической церкви, в течение многих лет бывший единственным врачом, постоянно оказывавшим медицинскую помощь более чем полумиллионному населению отдаленного и опустошенного войной региона и выполнявшим более 1000 операций в год. Мухаммад Дарвиш, врач полевого госпиталя в Мадае, Сирия –обучавшийся на стоматолога студент, который вернулся в родной город и стал оказывать населению полноценную медицинскую помощь, включая проведение процедур и заполнение подробных медицинских карт состояния пациентов, многие из которых были детьми, пострадавшими от продолжающегося в регионе вооруженного конфликта. Все это помогло привлечь внимание общественности к осажденному городу. Доктор Денис Муквеге, хирург-гинеколог и основатель больницы Панзи в ДРК – акушер, ставший хирургом-гинекологом и оказывающий физическую, психологическую и юридическую помощь более 50 000 жертв сексуального насилия, проживающим в опустошенной войне стране, а также стремящийся найти виновных и привлечь их к ответственности.

24 апреля 2016 года Маргерит Баранкитс из приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди была названа в Ереване первым лауреатом премии «Аврора». Ставшая свидетелем чудовищного убийства 72 соседей-хуту, которых она тщетно пыталась спасти от уничтожения, Маргерит, тутси по национальности, посвятила последние 20 лет свой жизни помощи детям и сиротам. В опустошаемой гражданской войной стране она предоставляет нуждающимся приют и поддержку. Маргерит спасла почти 30 000 детей, которым дала кров и образование, а в открытой ею больнице медицинскую помощь получили более 80 000 пациентов.

«Дети в Бразилии и Эфиопии, беженцы из Бурунди в Руанде теперь могут расти, развиваться и получать образование. Они окружены любовью и заботой благодаря щедрости премии «Аврора» – 2016», – сказала Баранкитс. «Деятельность финалистов 2017 года не может вызвать ничего, кроме восхищения. Эти люди олицетворяют дух принципа благодарности, воплощенной в действии: они дарят надежду столь многим нашим братьям и сестрам по всему миру. Их работа доказывает способность человечества любить».

Премия Aurora Prize была учреждена в рамках благотворительного проекта 100 LIVES, чтобы воздать должное гуманности, проявленной теми, кто сто лет назад вступался за гонимых армян. Премия названа в честь Авроры Мардиганян, которой еще ребенком довелось пережить геноцид. Лауреаты будут награждаться за исключительный вклад, который они внесли в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.

Проект 100 LIVES основан бизнесменами и филантропами Рубеном Варданяном и Нубаром Афеяном, а также гуманистом Вартаном Грегоряном, чтобы продемонстрировать последствия геноцида армян, а также то, насколько серьезный вклад в культуру, искусство, спорт, науку и бизнес удалось внести спасшимся от геноцида людям и их семьям.