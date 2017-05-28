Диалоги в рамках Aurora пройдут в Берлине
28 мая 2017 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Диалоги в рамках инициативы Aurora пройдут в Берлине в ноябре 2017 года. Об этом сообщил PanARMENIAN.Net сооснователь премии Aurora Рубен Варданян.
« Мы живем в очень интересное время, когда у нас есть доступ к информации, но при этом мы ничего не знаем о наших соседях. Мы основали «Аврову» не только, как приз, но и для правильного восприятия истории», - сказал Варданян.
По его словам, очень важно, что диалоги Aurora будут проводиться в столице Германии.
«Это очень важно приводить к примирению и согласию. Я очень рад говорить о нашей личной дружбе. Наши иностранные друзья будут приезжать в Армению, узнавать ее. Спасибо за поддержку того, что мы делаем. Это все должно помочь нам сделать мир лучше», - сказал Рубен Варданян.
Он также поблагодарил фонд Роберта Боша от имени всех армян за поддержку Aurora Prize.
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