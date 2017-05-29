В Армении ожидается потепление на 2-3 градуса

PanARMENIAN.Net - 29 мая в отдельных районах Армении, в вечерние часы 31 мая и 2 июня, 1 июня время от времени в большинстве регионов страны ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с, в отдельных местах возможен град.

30 мая в основном ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

С 30-31 мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

В Ереване в вечерние часы 29 мая ожидается гроза, в отдельных местах возможен кратковременный дождь. В вечерние часы 31 мая и 2 июня, 1 июня время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-20 м/с. 30 мая в основном ожидается погода без осадков.