Джермук - в топ-5 самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГ

PanARMENIAN.Net - Армянский курорт Джермук вошел в пятерку самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГ. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, составившее список оздоровительных и бальнеологических курортов СНГ, популярных в 2017 году.

Рейтинг представлен по результатам анализа систем онлайн-бронирования мест проживания.

Джермук занял четвертое место по популярности оздоровительного отдыха туристов в СНГ. По данным агентства, на оздоровительный отдых в Армению приезжают в среднем на 10 дней и тратят $48 на человека в сутки, включая проживание, питание и оздоровительные процедуры.

В первую пятерку входят бальнеологические курорты Нафталан (Азербайджан), Нарочь (Белоруссия), Сарыагаш (Казахстан), Джермук (Армения) и Кобулети (Грузия).

Ранее стало известно, что столица Армении вошла в тройку самых дешевых экскурсионных направлений для россиян на лето 2017 года. В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей. Сюда входит перелет Москва Ереван - Москва, три дня проживания в трехзведочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание.