Джермук - в топ-5 самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГ
29 мая 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский курорт Джермук вошел в пятерку самых популярных для оздоровительного отдыха курортов в СНГ. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, составившее список оздоровительных и бальнеологических курортов СНГ, популярных в 2017 году.
Рейтинг представлен по результатам анализа систем онлайн-бронирования мест проживания.
Джермук занял четвертое место по популярности оздоровительного отдыха туристов в СНГ. По данным агентства, на оздоровительный отдых в Армению приезжают в среднем на 10 дней и тратят $48 на человека в сутки, включая проживание, питание и оздоровительные процедуры.
В первую пятерку входят бальнеологические курорты Нафталан (Азербайджан), Нарочь (Белоруссия), Сарыагаш (Казахстан), Джермук (Армения) и Кобулети (Грузия).
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