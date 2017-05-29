Армянские пловцы завоевали 70% медалей на открытом чемпионате Грузии

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по плаванию до 14 лет отлично выступила на прошедшем 27-28 мая в Тбилиси открытом чемпионате Грузии, в котором приняли участие 110 спортсменов.

Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Генеральный секретарь Армянской федерации плавания Рафаел Василян сообщил, что перечислять имена всех призеров займет много времени и отметил лишь имена тех, кто выступил наилучшим образом, пишет пресс-служба НОК Армении.

Мальчики: Михаил Шахназаров и Тарон Скизас (по 6 золотых медалей). Девочки: Ева Карапетян (5 золотых, 1 серебро), Лусине Василян (3 золота, 2 серебра), Сюзанна Григорян (3 золота, 1 серебро).

С 16 по 30 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Армения будет представлена 4 пловцами.

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