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Более 150 человек пострадали из-за мощного урагана в Москве

Более 150 человек пострадали из-за мощного урагана в Москве
30 мая 2017 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Обновление - Число жертв урагана в РФ достигло 16: Среди них нет армян

Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший в столичном регионе, унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка.

Днем 29 мая в Москве прошел ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду.

Пресс-служба департамента здравоохранения столицы сообщила, что в результате урагана погибли 11 человек. Утром 29 мая руководитель департамента Алексей Хрипун сообщил, что всего были госпитализированы почти 150 человек, из них 108 остаются в больницах, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии.

«29 мая во второй половине дня и вечером одновременно в 15 взрослых больниц и шесть детских больниц были доставлены 146 пациентов с различными повреждениями, полученными во время урагана… Из 146 человек, которых приняли в клиники, остается 108 человек, из них 22 ребенка», — сказал чиновник, передает РИА Новости.

У подавляющего большинства госпитализированных состояние удовлетворительное или средней тяжести, но восемь человек находятся в тяжелом состоянии, уточнил он.

Photo: Ria.ru
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Ria.ru: Ураган в Москве: 11 человек погибли, более 150 пострадали
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