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Microsoft и АКБА банк окажут содействие оцифровке МСБ

Microsoft и АКБА банк окажут содействие оцифровке МСБ
30 мая 2017 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банк и армянское представительство Microsoft 30 мая подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно меморандуму, стороны обязуются развивать конкурентоспособность и эффективность повышения сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса в Армении (МСБ). В частности, предусматривается в рамках нефинансовых услуг АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банка по развитию МСБ добавить в бизнес тренинги также «Оцифровку бизнеса» и курсы по повышению эффективности применения этого процесса.

Вместе с этим, банк на своем портале sme.acba.am совместно с Microsoft создал раздел «Оцифровка бизнеса», где будут размещены материалы по оцифровке бизнеса, преимущества оцифровки, расширенная информация о новых возможностях.

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